Atentado na Rússia deixa 7 mortos e 45 feridos Pelo menos sete pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas hoje, devido à explosão de uma bomba colocada em um mercado da cidade de Vladikavkaz, capital da República da Ossétia do Norte, na região do Cáucaso, na Rússia. Segundo a polícia, a bomba foi colocada em canos à entrada do mercado. Entre os feridos, sete estão em estado grave. O dispositivo foi detonado por volta das 11h (horário local), num momento em que o mercado estava repleto de pessoas. Segundo a polícia, Vladikavkz tem sido cenário de vários atentados à bomba nos últimos anos, ligados à luta de grupos mafiosos que disputam o controle dos mercados de rua. Por outro lado, esta República faz fronteira com a Chechênia e a agência noticiosa Interfax afirma que os atentados são perpetrados por guerrilheiros para criar instabilidade.