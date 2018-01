Atentado no centro de Tel Aviv deixa ao menos 10 feridos Um extremista suicida detonou explosivos em um shopping lotado próximo ao terminal central de ônibus de Tel Aviv, e ao menos 10 pessoas ficaram feridas. Uma testemunha, que se identificou apenas como Itzkik, disse que almoçava em um restaurante fast-food quando começou a suspeitar de um homem que permanecia de pé próximo ao local. "De repente um policial se aproximou e começou a perseguir o suspeito", disse Itzkik a uma rádio israelense. O terrorista fugiu e cinco minutos depois uma explosão foi ouvida. Quatro pessoas tiveram ferimentos sérios e uma está em estado grave, informaram os médicos que atenderam à ocorrência. Até o momento nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas recentemente a Jihad Islâmica (grupo de extremistas palestinos) assumiu a responsabilidade por outros ataques suicidas. Este é o sexto atentado a bomba em Israel desde que uma trégua foi firmada em fevereiro do ano passado. Em 5 de dezembro um militante palestino detonou explosivos do lado de fora de um shopping center na cidade costeira de Netanya. Na ocasião, cinco israelenses ficaram feridos.