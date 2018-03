Atentado no Iêmen; britânico é atacado na Arábia Saudita Uma bomba explodiu hoje perto da sede dos serviços de inteligência do Iêmen, ferindo seriamente quatro pessoas que passavam na área, afirmaram funcionários dos serviços de segurança. A polícia prendeu um homem suspeito da explosão. A bomba explodiu na região de um mercado lotado de gente perto da sede dos serviços de inteligência, na região central da capital, Sanaa. Na Arábia Saudita, um cidadão britânico foi alvo de tiros e ficou levemente ferido por estilhaços de vidro, afirmaram hoje funcionários dos serviços de segurança. O tiroteio aconteceu na quarta-feira quando o homem, que trabalha para a empresa britânica de defesa BAE Systems, estava dirigindo para a sede da BAE na capital, Riad. Funcionários afirmaram, sob condição de anonimato, que o britânico estava sendo seguido por três sauditas em um veículo. Eles atiraram cinco vezes em seu carro e depois fugiram. Nenhum tiro o atingiu, mas ele ficou ferido pelos estilhaços do vidro do pára-brisas.