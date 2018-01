Atentado no Iraque tem assinatura de al-Zarqawi, diz general O general americano Mark Kimmitt afirmou que a explosão de um carro-bomba que matou hoje o presidente do Conselho de Governo iraquiano, o xiita Izzedine Salim, e mais oito pessoas, tem a "assinatura" do terrorista Abu Musab al-Zarqawi. Um grupo até agora desconhecido, Movimento da Resistência Árabe, afirmou em um site na internet que seus militantes eram responsáveis pela morte do "traidor e mercenário Salim". O sunita Ghazi Ajil al-Yawa já foi eleito novo presidente do Conselho. Uma pequena quantidade de gás sarin foi encontrada numa bomba usada numa atentado no Iraque, garantiu o Exército dos Estados Unidos.