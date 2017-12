Atentado no nordeste de Bagdá mata 18 pessoas e fere 40 Um caminhão-bomba explodiu perto de uma faculdade de Bagdá na terça-feira, matando 18 pessoas e ferindo 40, disse a polícia. A polícia informou que o pequeno caminhão explodiu em um estacionamento entre a Faculdade de Ciências Econômicas, uma universidade particular no distrito residencial de Iskan, e um armazém de gêneros alimentícios do Ministério do Comércio. A explosão destruiu uma casa e causou danos a outras, disse a polícia. A explosão aconteceu depois de várias bombas em dois mercados de Bagdá na segunda-feira, que deixaram pelo menos 77 mortos e vários feridos. As forças iraquianas, com o apoio dos EUA, lançaram uma ação na cidade para acabar com as disputas sectárias entre a maioria xiita e a minoria sunita. A medida é vista como uma última chance para evitar a guerra civil, mas ela tem tido pouco impacto até agora na violência que já matou milhares.