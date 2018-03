Atentado no Paquistão deixa pelo menos 15 mortos Um atentado suicida durante um encontro de líderes tribais contrários ao Taleban no noroeste do Paquistão deixou pelo menos 15 mortos hoje. Segundo funcionários do setor de segurança, dezenas de pessoas ficaram feridas no ataque. A explosão ocorreu na área perto da fronteira com o Afeganistão. Um dia antes, forças pró-governo destruíram dois esconderijos de militantes no distrito de Orakzai, uma das sete regiões tribais semi-autônomas do país. Os funcionários falaram sob condição de anonimato. Tanto o Taleban como a Al-Qaeda mantêm bases nessa região. As informações são da Dow Jones.