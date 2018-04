Atentado no Parlamento da Chechênia deixa 2 mortos Um atentado suicida na manhã desta terça-feira,(horário local), dentro do Parlamento da Chechênia, deixou pelo menos dois mortos, informou a Agência Interfax. Um correspondente da Agência Ria-Novosti, que está no local, disse que além do homem-bomba, outros dois homens armados ocuparam o Parlamento e fizeram reféns. O Parlamento fica no bairro de Leninski, na capital Grozny.