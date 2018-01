Atentado suicida a bomba deixa três mortos em Israel Uma bomba explodiu hoje numa zona comercial no centro de Petach Tikvah, leste de Tel Aviv, matando três pessoas, entre elas o atacante suicida, disse um chefe da polícia. O comandante da área, Aharon Franco, disse a repórteres que o corpo do atacante ainda estava no local e que dois feridos morreram num hospital. "Pelo que sei, houve aparentemente dois mortos entre os feridos", informou ele à tevê israelense. "O corpo no local provavelmente é do atacante suicida". Um porta-voz do hospital relatou que os mortos eram uma idosa e uma jovem. Anteriormente, outros funcionários haviam dito que um dos seriamente feridos era um bebê. Segundo testemunhas, o atacante disparou contra um guarda de segurança antes de detonar os explosivos que carregava. O ataque ocorreu na zona comercial aberta no centro da cidade. Um porta-voz dos Serviços de Resgate disse que 20 feridos foram levados a hospitais da área, sendo que dois estavam em estado grave. Uma testemunha, Yonatan, relatou ter ouvido uma explosão e "um monte de fumaça". "Hamoshavot é um pequeno mercado, e normalmente está repleto de pessoas", explicou o prefeito da cidade de Petach Tikvah, Yitzhak Ohion. Segundo ele, trata-se de uma pequena rua aberta, onde não é possível haver um guarda de segurança. Um funcionário do escritório do primeiro-ministro Ariel Sharon David Baker, disse que "o terror palestino continua a atacar mulheres e crianças israelenses?. Ele adiantou que o Estado judeu recorrerá "a todos os meios disponíveis" para acabar com os atentados terroristas. Ninguém assumiu imediatamente responsabilidade pelo ataque. A Autoridade Palestina (AP), liderada por Yasser Arafat, condenou o atentado suicida. Em um comunicado, a AP ratificou sua oposição aos ataques contra civis (sejam israelenses ou palestinos) e reiterou que fará tudo que esteja a seu alcance para impedir ações desse tipo.