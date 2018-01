Atentado suicida atinge soldados canadenses no sul do Afeganistão Um ataque com explosivos registrado nesta segunda-feira na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, deixou seis mortos e feridos entre soldados canadenses da Otan e civis afegãos, informou a Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf). Segundo disse à Efe o capitão Luke Knittig, porta-voz da Isaf, o ataque aconteceu às 09h30 (02h em Brasília). Knittig não descartou a possibilidade de se tratar de um atentado suicida, e afirmou que causou "múltiplos" danos pessoais. O porta-voz afirmou que a área foi isolada por tropas da Isaf, que encaminharam os soldados feridos a hospitais militares, assim como os civis afegãos. Até o momento, Knittig não pôde divulgar mais detalhes do incidente, mas assegurou que as investigações já foram iniciadas. A Isaf iniciou suas operações no Afeganistão em agosto de 2003. Atualmente, a força multinacional conta com mais de dez mil soldados procedentes de 37 países, destacados nas zonas do norte, oeste e agora no sul do país.