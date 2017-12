Atentado suicida contra mesquita iraquiana mata quatro e fere dez Pelo menos quatro pessoas morreram nesta sexta-feira e dez ficaram feridas quando um carro, conduzido por um terrorista suicida, explodiu nas imediações de uma mesquita xiita de Bagdá. Fontes policiais que pediram para não ser identificadas disseram à Efe que o suicida jogou o veículo contra os fiéis que saíam da prece noturna da mesquita Al Fadrain, no bairro bagdali de Al Dora, no sul da capital. O atentado, acrescentaram as fontes, foi perpetrado às 20h15 (13h15 de Brasília). As fontes ressaltaram que o número de vítimas pode aumentar nas próximas horas, uma vez que os serviços de emergência continuam trabalhando na área. O atentado aconteceu menos de uma hora antes da entrada em vigor do toque de recolher imposto pelo Governo iraquiano em Bagdá. O Governo de Bagdá decidiu proibir, a partir das 21h (hora local) desta sexta-feira, a circulação de veículos particulares em 16 bairros da capital para tentar evitar atos de violência durante uma festividade xiita que começa a ser celebrada amanhã. Segundo um comunicado do Governo, nenhum veículo particular poderá circular desde a noite desta sexta-feira até as 6h da próxima segunda-feira. No próximo domingo, os xiitas iraquianos, a população majoritária do país, celebrarão a morte, no século 8, do Imam Moussa al Khadhem . Na celebração do ano passado, cerca de 850 peregrinos morreram numa situação de pânico coletivo ocorrida em uma ponte de Bagdá, quando começaram a circular rumores de que havia um terrorista suicida entre os fiéis.