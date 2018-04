Atentado suicida deixa 13 mortos no centro do Iraque

Uma fonte do setor de segurança disse que o alvo era um escritório do Serviço da Força de Proteção, agência responsável por garantir a segurança dos prédios do governo. O ataque ocorreu por volta das 10 horas (horário local) no centro de Baquba, uma instável cidade ao norte de Bagdá. Ontem, um suicida matou cerca de 50 pessoas em um centro de recrutamento policial no centro de Tikrit, também no centro do país.

Baquba é capital da província de Diyala, que foi um refúgio da Al-Qaeda até 2008. A violência caiu bastante em Diyala e no Iraque em geral, mas a província ainda é um dos locais menos seguros do país. As informações são da Associated Press.