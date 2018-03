Atentado suicida deixa 16 mortos no Paquistão Islamabad - Um atentado suicida deixou ontem 16 mortos na cidade de Bannu, noroeste do Paquistão. De acordo com informações, o ataque teria sido cometido por uma mulher. No entanto, segundo a agência de notícias Reuters, o suicida seria um homem vestido com uma burca, que detonou seus explosivos próximo a um ponto de ônibus. O ataque aconteceu em meio a tensão política que toma conta do país em razão das eleições presidenciais de sábado. Ontem, a Comissão Eleitoral publicou a lista dos cinco candidatos na disputa - entre eles, o atual presidente, Pervez Musharraf. O general, que está no poder desde 1999, disputará seu terceiro mandato de cinco anos.