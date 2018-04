Atentado suicida deixa 17 mortos no sul do país Um suicida, membro do Taleban, detonou uma bomba ontem no Afeganistão e matou 17 pessoas em uma casa de banho da cidade de Spin Boldak, no sul. Na mesma região, em Kandahar, um policial foi assassinado uma hora depois. A Otan anunciou que três agentes morreram na explosão de bombas em estradas.