Atentado suicida deixa 9 feridos em Israel Uma bomba explodiu hoje em um restaurante em Herzliya, ao norte de Tel Aviv, ferindo 9 pessoas, segundo a polícia. A Rádio do Exército de Israel disse que uma pessoa morreu, aparentemente o atacante suicida. A explosão derrubou as paredes do restaurante, na esquina das ruas Socolov e Ben Gurioon. Carros de polícia e ambulâncias se dirigiram ao local. O diretor do serviço de resgates, Avi Zohar, disse que 9 pessoas ficaram feridas, uma delas com ferimentos graves, e que todas foram rapidamente encaminhadas a hospitais. Joel Leyden, que chegou à cena minutos após a explosão, disse que o alvo do ataque foi um pequeno restaurante típico do Oriente Médio. "O suicida se explodiu dentro do restaurante", disse ele, acrescentando que os policiais encontraram outra bomba em seu corpo, que foi desativada enquanto os agentes retiravam as demais pessoas do local. David Baker, um funcionário do gabinete do primeiro-ministro Ariel Sharon, denunciou o ataque. "O ataque terrorista em Herzliya é mais um exemplo da intenção dos palestinos de cometer assassinatos.... Os terroristas palestinos estão determinados a eliminar tantos israelenses quanto puderem, onde e enquanto puderem", disse.