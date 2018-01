Atentado suicida deixa cinco mortos no Afeganistão Um terrorista suicida matou hoje cinco oficiais afegãos ao detonar os explosivos que trazia presos ao corpo no moemnto em que foi detido, informou a polícia afegã. A explosão ocorreu enquanto ele era levado de carro pelos agentes de segurança, que o prenderam nas proximidades do aeroporto de Cabul. A explosão despedaçou o veículo, de acordo com o chefe de polícia da capital Baba Jan. Ele explicou que se tratava de um estrangeiro que estava na mira dos agentes de segurança no Afeganistão há tempos. No entanto, ele não forneceu mais detalhes. Ainda não se sabe se o homem estava planehando algum atentado na cidade. A explosão é o mais recente incidente de uma série de atos violentos desde o início da histórica convenção constituinte há duas semanas. Pelo menos cinco mísseis foram disparados em direção à cidade, sem deixar vítimas. Dois dias atrás, uma bomba demoliu uma parede da casa que abrigava funcionários das Nações Unidas. Não houve feridos. Militares norte-americanos alertaram que forças do Taliban e seus aliados tentariam esvaziar a reunião, protegida por centenas de solddos afegãos e forças de paz internacionais.