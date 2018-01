Atentado suicida deixa dois mortos e 11 feridos em Israel Um militante suicida detonou os explosivos atados a seu corpo em um shopping center de Israel nesta segunda-feira. Além do militante, um pedestre morreu e 11 pessoas ficaram feridas, informaram policiais e paramédicos. Nenhum grupo assumiu imediatamente a responsabilidade pelo atentado. A explosão ocorreu por volta das 18h15 locais em Kfar Saba, uma cidade que faz divisa com a cidade cisjordaniana de Qalqilia. Em outro episódio, helicópteros do Exército de Israel lançaram três mísseis contra a zona industrial localizada a leste de Nablus, Cisjordânia, informaram testemunhas.