Atentado suicida deixa dois mortos em Bagdá Pelo menos duas pessoas morreram hoje em Bagdá em um atentado suicida contra um comboio de veículos em que viajavam assessores do Conselheiro de Segurança Nacional iraquiano, Muwafaq al-Rubai, segundo informaram fontes policiais. O atentado, no qual outras cinco pessoas ficaram feridas, aconteceu neste Domingo no bairro Al-Yarmuk. Um suicida detonou seu veículo carregado com explosivo à passagem dos três carros do comboio. As vítimas foram levadas para o hospital geral de Yarmuk, perto do local do ataque, disseram as fontes sem revelarem suas identidades. Os funcionários do governo iraquiano, assim como as forças de segurança, são alvo freqüente de ataques dos insurgentes que os acusam de colaborar com a ocupação.