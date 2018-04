Atentado suicida deixa nove mortos no Paquistão

"Foi um ataque suicida", disse o graduado policial Rana Faisal. Outro policial, Rao Sardar, disse que policiais tentaram apreender o suspeito antes do atentado. Segundo Sardar, o jovem tinha 16 anos. Lahore fica perto da fronteira com a Índia. Mais tarde, uma motocicleta com explosivos foi detonada em Karachi, no sul paquistanês. Há um número não confirmado de feridos, segundo a polícia. A explosão ocorreu no bastante populoso bairro de Kala Board. As informações são da Dow Jones.