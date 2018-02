Atentado suicida deixa pelo menos 10 mortos Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas ontem após um carro-bomba conduzido por um suicida explodir em uma academia de polícia de Sanaa, capital do Iêmen. A maioria dos mortos no atentado, que ocorreu nos fundos do prédio, estudava no local e saía para passar o fim de semana em casa no momento do ataque. Segundo testemunhas, a explosão foi ouvida a vários quilômetros e levantou uma grande cortina de fumaça.