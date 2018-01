Atentado suicida em Bagdá mata pelo menos duas pessoas Pelo menos duas pessoas morreram e sete foram feridas neste sábado, 24, pela explosão de um carro-bomba conduzido por um suicida no sul de Bagdá, informaram fontes de segurança iraquianas. O alvo do atentado foi uma delegacia da região de al-Daura, no sul de Bagdá. O número de mortos pode aumentar, devido ao estado grave dos feridos. Após a explosão, homens armados atiraram contra as forças de segurança que tentaram se aproximar do local do ataque para facilitar a chegada de ambulâncias e facilitar a remoção dos feridos. As mesmas fontes tinham afirmado anteriormente que as ambulâncias chegaram ao local, de onde sobe uma espessa coluna de fumaça negra. Instalações e pessoal da polícia e do Exército são os alvos preferenciais dos ataques e atentados dos grupos da resistência iraquiana, que considera as forças de segurança colaboracionistas. Menos de uma hora antes do atentado, um civil morreu e quatro foram feridos pela explosão de várias bombas, também no sul da capital. Além disso, neste sábado a polícia informou que nas últimas 24 horas achou 26 corpos crivados de balas e torturados em diferentes pontos da cidade. Foram 145 no total nos últimos cinco dias. A violência persiste em Bagdá apesar das medidas de segurança impostas desde 14 de fevereiro.