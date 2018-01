Atentado suicida faz 10 mortos em Bagdá Pelo menos dez pessoas morreram nesta quinta-feira e 17 ficaram feridas, num atentado suicida cometido ao leste de Bagdá, informaram fontes da polícia. As fontes explicaram que um suicida, dirigindo um carro carregado de explosivos, atacou um comboio da polícia que saía de um posto de gasolina. A explosão aconteceu às 9h15 (2h15 de Brasília), hora do rush, numa estrada paralela à Muhammad al-Qasim, que une a capital com o restante do país. A polícia não informou se as vítimas eram civis ou agentes, mas admitiu que o número de mortos pode aumentar. Diversos veículos foram Destruídos. Em outra explosão de bomba, no bairro al-Qahira, no norte da capital, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. No mesmo local, de maioria xiita, morreram na quarta-feira oito pessoas num atentado duplo, com um pacote-bomba e um carro cheio de explosivos. A violência continua no Iraque, apesar da extensão do estado de emergência até outubro, aprovada nesta semana pelo Parlamento iraquiano.