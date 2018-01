Atentado suicida faz 22 mortos no Iraque Pelo menos 22 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste domingo em um atentado com carro-bomba na cidade iraquiana de Karbala, cerca de 110 quilômetros ao sul de Bagdá, venerada pelos xiitas, informaram fontes policiais. O atentado ocorreu pela manhã, quando um suicida ao volante de um carro carregado de explosivos detonou o veículo perto de uma estação de ônibus no centro da cidade, segundo as fontes. A polícia iraquiana encontrou neste domingo em Bagdá 42 corpos com sinais de tortura, informaram fontes do Ministério do Interior. Vinte e oito dos 42 corpos foram descobertos em diferentes bairros da margem oriental do rio Tigre, e outros 14 em áreas situadas do outro lado do rio, que divide Bagdá em duas partes. Ainda não se sabe se os corpos, todos com impactos de bala, principalmente na cabeça, e alguns com os olhos vendados e as mãos atadas às costas, pertencem a civis ou a policiais. Centenas de corpos foram encontrados em circunstâncias similares em diferentes áreas do país desde o atentado contra um mausoléu venerado pela majoritária comunidade xiita na cidade de Samarra, ao norte de Bagdá.