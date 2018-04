Atentado suicida fere 60 e mata vários no nordeste do Sri Lanka

Várias pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas em um atentado suicida registrado nesta segunda-feira no nordeste do Sri Lanka, onde continuam os combates entre o Exército e a guerrilha tâmil, informou à Agência Efe um porta-voz militar. O atentado aconteceu esta manhã na área de Visuamadu, no momento em que um grande grupo de civis se aproximava das instalações do Exército na região para receber ajuda, segundo disse por telefone o porta-voz Udaya Nanayakkara. "Um terrorista suicida dos Tigres de Libertação do Tâmil Eelam (LTTE) explodiu a carga que levava e deixou vários mortos e feridos, entre eles alguns soldados", declarou o porta-voz. Os feridos foram levados aos hospitais próximos para receber atendimento médico, enquanto o Exército cingalês continua sua ofensiva contra o último reduto rebelde, nas selvas do distrito de Mullaitivu. A guerrilha tâmil enfrenta há 25 anos o Exército do Sri Lanka com o objetivo de proclamar um Estado independente no norte e no leste da ilha, onde sua etnia é majoritária.