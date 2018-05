Atentado suicida mata 15 em Kandahar Um suicida matou ontem 15 pessoas - 4 seguranças e 11 civis - no oeste da cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão. O suicida lançou um carro-bomba contra um comboio de forças de segurança privadas que trabalham para o governo americano. Pelo menos outros 20 civis, que estavam em uma minivan, e 5 policiais ficaram feridos na explosão.