Atentado suicida mata 15 no Afeganistão, diz polícia Um suicida matou hoje 15 pessoas em um atentado no leste do Afeganistão, segundo um funcionário da polícia. Entre as vítimas está o importante líder tribal Mohammad Zaman, disse a fonte. O general da polícia Mohammad Ayub Salangi afirmou que o agressor detonou seus explosivos perto de um pequeno grupo de lideranças tribais e de trabalhadores do governo, enquanto eles se reuniam hoje com algumas centenas de refugiados afegãos que recentemente haviam retornado do Paquistão.