Atentado suicida mata chefe de polícia no Afeganistão

"Um suicida se detonou no quartel da polícia. O chefe de polícia foi martirizado", disse Ayubi. Mujahid estava deixando o quartel no momento do atentado. Dois outros policiais ficaram feridos no ataque.

Insurgentes têm atacado vários funcionários do governo do Afeganistão nos últimos meses. Um atentado suicida matou o chefe de polícia da província de Kunduz, no norte afegão, no mês passado. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.