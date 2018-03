Atentado suicida mata dez agentes de segurança no Paquistão

Pelo menos dez agentes de segurança morreram e outros cinco ficaram feridos em um ataque suicida ocorrido no domingo à noite no distrito tribal de Mohmand (noroeste do Paquistão), segundo fontes oficiais ouvidas pelo canal de televisão Geo TV. A bordo de um veículo, o suicida detonou a carga explosiva que levava em um posto de controle policial, segundo a fonte. O primeiro-ministro paquistanês, Yousef Razá Guilani, já condenou o atentado. O distrito de Mohmand faz limite com o de Bajaur, onde o Exército se encontra enredado em violentos combates contra os insurgentes talebans, que deixaram mais de 1.600 mortos desde o início de agosto.