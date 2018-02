Atentado suicida mata importante líder tribal no Afeganistão

Um suicida matou 15 pessoas em um atentado no leste do Afeganistão nesta segunda-feira, segundo um funcionário da polícia. Entre as vítimas está Mohammad Zaman, um importante líder tribal, disse a fonte.

O general da polícia Mohammad Ayub Salangi afirmou que o agressor detonou seus explosivos perto de um pequeno grupo de lideranças tribais e de trabalhadores do

governo, enquanto eles se reuniam na segunda-feira com algumas centenas de refugiados afegãos que recentemente haviam retornado do Paquistão.

Salangi disse que 15 pessoas foram mortas na explosão da província de Nangarhar e pelo menos 15 outras ficaram feridas. Entre os mortos estava Mohammad Zaman, um influente líder tribal da área, que foi no passado um combatente mujahidin. Ex-líder militar afegão, da etnia majoritária pashtun, Zaman liderou uma força com milhares de homens na campanha contra a ocupação soviética no Afeganistão (1979-1989). As informações são da Associated Press.