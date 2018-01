Atentado suicida mata oito civis no Afeganistão Um suicida com um carro bomba atacou um comboio americano no leste do Afeganistão neste domingo, 4. Oito civis morreram na explosão ou devido aos seguidos tiros dos americanos, o que resultou em um protesto, informaram fontes oficiais. Dois soldados da Otan foram mortos, durante um combate no sul do país no sábado, 3. O suicida bateu no comboio americano com uma minivan, disse Noor Agha Zawok, porta-voz do governo da província de Nangarhar. Zawak disse que os soldados abriram fogo depois do ataque, matando ou ferindo alguns civis afegãos. Mohammad Khan Katawazi, chefe do distrito de Shinwar, disse que seis afegãos foram mortos e seis feridos. O porta-voz da polícia disse que oito morreram.