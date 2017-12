Atentado suicida mata oito em delegacia no Iraque Pelo menos oito pessoas morreram neste domingo em um atentado suicida com um caminhão-bomba perpetrado contra uma delegacia de Polícia na aldeia de Al-Dora, ao norte de Bagdá, segundo fontes policiais. As fontes explicaram que o suicida dirigia um caminhão carregado de explosivos que se chocou contra o edifício. A Polícia comentou que outros dez agentes ficaram feridos em conseqüência da explosão, e afirmou que o número de vítimas ainda pode aumentar.