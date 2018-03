Atentado suicida mata pelo menos 28 no Iraque Um atentado perpetrado por dois homens-bomba provocou a morte de pelo menos 28 homens hoje no Iraque. O duplo ataque suicida ocorreu em um posto de recrutamento do Exército em Baqouba, a 60 quilômetros de Bagdá. Cerca de 50 recrutas ficaram feridos, segundo autoridades locais. De acordo com uma fonte militar americana, o atentado ocorreu por volta das 8h (hora local).