Atentado suicida mata pelo menos dez a oeste de Bagdá Pelo menos dez pessoas morreram neste sábado, 10, e 43 ficaram feridas em um atentado executado com um carro-bomba no bairro Cidade de Sadr, ao leste de Bagdá, afirmaram fontes na Polícia local. Os policiais disseram que o veículo estava carregado de explosivos e que o número de vítimas fatais ainda não é definitivo, já que muitos moradores da região continuam em estado grave. A Cidade de Sadr é um bairro popular xiita onde moram mais de dois milhões de pessoas. O atentado ocorreu poucas horas após a inauguração da conferência de Bagdá, da qual participam delegações dos países vizinhos ao Iraque e representantes dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU). O encontro tem como objetivo o alcance de uma saída para a violência religiosa que abala o país. As fontes acrescentaram que três bombas foram lançadas nas proximidades da sede do Ministério de Assuntos Exteriores, onde a conferência foi realizada. No entanto, não sabiam dizer se o atentado deixou vítimas. As forças de segurança isolaram a região e intensificaram ainda mais a vigilância e a proteção da área, onde estão reunidos os convidados da conferência.