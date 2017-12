Atentado suicida mata seis pessoas em Bagdá Pelo menos seis pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas em um atentado perpetrado hoje por um suicida no leste de Bagdá, informaram fontes policiais. O incidente ocorreu esta manhã, quando o terrorista detonou uma carga explosiva presa a seu corpo em frente a um banco no bairro de al Yadida. Segundo o capitão de Polícia Ahmed Abdallah, pelo menos 200 iraquianos faziam fila na frente do Banco dos Investimentos para cobrar cheques emitidos pelo Ministério de Abastecimento como compensação pelo não recebimento de suas rações de alimentos. Por outro lado, o ex-ministro de Eletricidade Ayham al Samarraí saiu ileso hoje de uma tentativa de assassinato no oeste da capital, na qual três de seus guarda-costas e uma mulher ficaram feridos. Fontes policiais explicaram que uma bomba explodiu no momento da passagem do comboio de Samarraí no bairro Al Yarmuk. Os novos atentados ocorreram antes do reinício, hoje, do julgamento contra o deposto presidente iraquiano Saddam Hussein e sete de seus antigos colaboradores em relação ao massacre de 148 xiitas iraquianos em 1982, após uma suposta tentativa de assassinato do ex-ditador.