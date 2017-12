Atentado suicida mata seis soldados no Iraque Pelo menos seis soldados iraquianos morreram e 14 ficaram feridos na madrugada desta segunda-feira quando um terrorista suicida detonou o carro que conduzia em um posto de controle nas proximidades da cidade de Baquba, situada 65 quilômetros ao nordeste de Bagdá. Segundo informou o escritório de coordenação iraquiana-americano em comunicado, os soldados do posto de controle abriram fogo contra o veículo quando este se aproximava, mas não conseguiram evitar que ele explodisse. "Depois da explosão, homens armados atacaram o posto de controle e entraram e combate com os militares", acrescenta a nota. Segundo a fonte, um dos terroristas morreu no combate enquanto o resto dos rebeldes conseguiu fugir do local.