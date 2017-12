Atentado suicida mata três civis e dois soldados iraquianos Três civis e dois soldados iraquianos morreram e outros três militares ficaram feridos em um atentado suicida perpetrado com carro-bomba na quarta-feira no oeste do Iraque, informou hoje em comunicado o comando militar dos EUA. O ataque ocorreu na noite da quarta-feira contra um posto de controle conjunto de policiais iraquianos e soldados americanos na localidade Al-Obaidi, perto da fronteira com a Síria. Foram realizadas recentemente, em várias áreas do oeste do Iraque, numerosas ofensivas militares conjuntas do exército iraquiano com o americano contra redutos de grupos radicais acusados de atentados terroristas no país.