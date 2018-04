Atentado suicida no Sri Lanka deixa pelo menos sete feridos

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, 29, entre elas três policiais, devido a um atentado suicida em uma casa próxima ao porto de Colombo, no Sri Lanka. A explosão ocorreu às 06h10 hora local (21h10 de Brasília), em Aluthmawatte, quando um insurgente explodiu a carga explosiva que levava junto ao corpo perto de uma patrulha da Polícia que tinha isolado sua casa dentro de uma operação de segurança, disse à agência Efe o porta-voz do Exército, Udaya Nanayakkara. Nanayakkara afirmou que o autor do ataque pertencia ao grupo armado Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE), que reivindica um Estado independente no norte e no leste da ilha, onde a etnia tâmil é majoritária.