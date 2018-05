Atentado terrorista contra trem na Rússia é confirmado

A Procuradoria Geral da Rússia confirmou nesta terça-feira, 14, que o acidente com um trem de passageiros foi um atentado terrorista. O descarrilamento ocorreu na segunda-feira, 13, à noite em uma rota entre Moscou e São Petersburgo. Ficaram feridas 60 pessoas. "Começamos um processo penal com base no artigo 205. Isto é terrorismo", disse Serguei Bednichenko, chefe de Departamento da Procuradoria Geral, citado pela agência russa Interfax. Ele acrescentou que o descarrilamento do trem aconteceu "em conseqüência da explosão de uma bomba caseira".