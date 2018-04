Nenhum grupo, contudo, assumiu a autoria do atentado. Moradores ressaltaram que o caminhão, quando foi atingido, não estava mais na rua principal da cidade, o que provavelmente evitou que a perda de vidas fosse maior. "O dano teria sido bem pior se a bomba explodisse na avenida, com os estudantes e trabalhadores que estavam no local", disse Kamal Hadjersi, dono de uma marcenaria.