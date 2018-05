Atentados a bomba deixam quatro mortos no Iraque Uma bomba enterrada em uma rua explodiu hoje perto de uma multidão de peregrinos que se preparava para comemorar a cerimônia mais solene no calendário muçulmano xiita, matando três deles e ferindo 31. A explosão aconteceu no fim da tarde (horário local) em um bairro bagdali que é majoritariamente sunita. Insurgentes árabes sunitas têm atingido com frequência santuários e peregrinos sunitas. Em outro ataque a bomba, uma pessoa foi morta em Kirkuk, no norte do Iraque.