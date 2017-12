Atentados à bomba matam 6 e ferem mais de 50 em Bagdá Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas nesta sexta-feira, numa série de atentados com bombas em diferentes regiões da capital iraquiana, informaram fontes de segurança locais. As fontes disseram que quatro civis morreram e outros 50 foram feridos na explosão de duas bombas perto de um mercado de aves e animais domésticos, na avenida Al Gumhuriya. Outras duas bombas mataram mais duas pessoas e feriram seis, no sul e oeste da cidade. Quase meia hora depois, mais uma bomba explodiu sob um veículo de patrulha policial, deixando dois agentes feridos.