Atentados adiam reunião da Francofonia Como conseqüência dos atentados terroristas do dia 11 de setembro, nos Estados Unidos, foi adiada por um ano a reunião de chefes de Estado de países de língua francesa (francofonia), programada para ocorrer em Beirute, de 26 a 28 de outubro, anunciou este domingo a emissora Rádio França Internacional. O anúncio oficial do adiamento será feito no início da semana, conforme o comunicado da emissora. Os países da Organização Internacional da Francofonia (OIF) estão absorvidos pela situação internacional, declarou o ministro libanês da Cultura, Ghassan Salamé, encarregado de organizar o encontro. Várias organizações internacionais adiaram ou cancelaram reuniões internacionais por causa dos atentados contra as Torres Gêmeas e o Pentágono, nos Estados Unidos. A organização britânica equivalente à Francofonia, que representa os povos de língua inglesa, anunciou na sexta-feira que adirá o encontro marcado para ocorrem em Brisbana, na Austrália, de 6 a 9 de outubro.