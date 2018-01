Atentados com carro bomba matam 14 pessoas no Iraque Pelo menos 14 iraquianos morreram neste domingo e outros seis ficaram feridos em um ataque suicida com dois carros-bomba em uma estrada que leva ao aeroporto de Bagdá, informou o comando militar americano. O comunicado não informou de vítimas entre as tropas da coalizão e afirmou que o atentado teve como alvo carros particulares iraquianos que faziam fila para entrar no aeroporto, no oeste da cidade. Este ataque eleva a mais de 20 o número dos iraquianos que morreram neste domingo em atentados da insurgência em distintas áreas do Iraque, inclusive dois guarda-costas do ministro de Assuntos Exteriores, o curdo Hoshiar Zebari.