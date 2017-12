Atentados com carros-bomba matam dez em Bagdá Pelo menos 10 pessoas morreram neste domingo quando três carros carregados de explosivos explodiram de forma simultânea em um bairro do leste de Bagdá, informaram fontes policiais. As explosões, nas quais outras 48 pessoas ficaram feridas, ocorreram pouco depois do meio-dia (hora local) perto de uma estação de ônibus no bairro Al-Mashtal. Com as novas mortes, chega a 32 o total de vítimas mortais em atentados terroristas perpetrados neste domingo no Iraque. Pela manhã, um suicida explodiu um microônibus no meio de um grupo de trabalhadores da construção na cidade de Hilla, 100 quilômetros ao sul da capital, matando pelo menos 22 pessoas e deixando cerca de 50 feridas.