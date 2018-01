Atentados com carros-bomba matam quatro pessoas no Iraque Pelo menos quatro pessoas morreram neste sábado e 25 foram feridas pela explosão de dois carros-bomba em Bagdá e na cidade de Hilla, informaram fontes de segurança iraquianas. O primeiro atentado, com dois mortos e três feridos, ocorreu nas imediações do Hospital al-Saderein, no bairro de maioria xiita de Cidade de Sadr, no leste de Bagdá, segundo as fontes. O outro ataque teve como alvo um mercado popular da cidade de Hilla, cerca de 100 quilômetros ao sul da capital. Dois civis morreram e 22 foram feridos, informaram as fontes. A violência no Iraque causou a morte de pelo menos 121 pessoas desde quinta-feira em Bagdá e em cidades próximas. O novo plano de segurança para a capital não consegue impedir os seqüestros, assassinatos, ataques e confrontos. Milhares de famílias têm abandonado as suas casas.