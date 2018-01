Atentados com carros-bomba matam três pessoas no Iraque Pelo menos três pessoas morreram na explosão de dois carros-bomba em Bagdá e na cidade de Tel al-Afar, 470 quilômetros ao noroeste da capital iraquiana. No primeiro atentado, um terrorista suicida detonou seu carro carregado de explosivos junto a um posto de controle de estradas em Tel al-Afar, cidade onde existe uma conflituosa mistura de turcomanos, curdos e sunitas, e na qual a insurgência sunita é muito ativa. A explosão, no bairro de Al-Saray, matou dois policiais e deixou outros dois feridos, além de causar danos materiais em vários veículos. O segundo ataque foi em Bagdá, no bairro de Karrach al-Amana, e custou a vida de um civil, além de deixar três policiais feridos. O carro-bomba explodiu - aparentemente ativado com um temporizador - durante a passagem de uma patrulha policial, segundo informaram fontes policiais, que não descartam o aumento do número de vítimas nas próximas horas.