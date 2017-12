Atentados deixam 10 mortos no Iraque; 40 detidos são libertados Pelo menos dez pessoas morreram nesta quinta-feira em novos atentados em diferentes áreas do Iraque, enquanto 40 iraquianos foram libertados de uma prisão controlada pelas tropas americanas, informaram fontes iraquianas. Quatro pessoas morreram na explosão de um carro-bomba perto de um posto de gasolina de um bairro do leste de Bagdá, em um ataque no qual outras onze pessoas ficaram feridas, segundo fontes policiais. Outros seis iraquianos, entre eles uma mulher, morreram em atentados com bombas nas cercanias da cidade de Baquba, 60 quilômetros ao nordeste da capital e reduto da insurgência sunita. As fontes também informaram que uma bomba explodiu na passagem de um carro de contratados estrangeiros pelo bairro de Al Mansur, em Bagdá, e deixou três guarda-costas feridos. Além disso, o Exército americano informou nesta quinta-feira em comunicado que um de seus soldados morreu na explosão de uma bomba na quarta-feira ao norte de Bagdá. Fontes do Ministério da Justiça informaram sobre a libertação de 40 detidos iraquianos da prisão de Coper, perto do aeroporto de Bagdá Nesta prisão, controlada pelas tropas dos EUA no Iraque, estão presos vários altos cargos do deposto regime iraquiano, incluindo o ex-presidente Saddam Hussein.