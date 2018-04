Atentados deixam 14 mortos e 19 feridos Quatorze pessoas morreram ontem em dois atentados no Sri Lanka, quando o país festejava seu 60º aniversário de independência. As autoridades atribuíram os ataques aos rebeldes Tigres Tâmeis, que desde 1972 lutam pela independência do norte e nordeste do país. Treze civis morreram e 16 ficaram feridos na explosão de uma bomba em um ônibus no nordeste da ilha. Um soldado morreu e três ficaram feridos na explosão de uma mina no sul.