Atentados deixam 17 mortos no Iraque Pelo menos 17 pessoas morreram e quase cem ficaram feridas em dois ataques perpetrados no fim da tarde deste domingo no sul do Iraque, informaram autoridades locais. Os atentados ocorreram com poucos minutos de diferença ao pôr-do-sol, que marca o fim do jejum durante o mês sagrado do Ramadã.