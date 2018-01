Atentados deixam 19 mortos e 26 feridos no Usbequistão Dois atentados suicidas, ataques contra a polícia e uma explosão em uma suposta fábrica clandestina de bombas deixaram 19 mortos e 26 feridos no Usbequistão, informou nesta segunda-feira Rashid Kadyrov, procurador-geral da ex-república soviética. As duas mulheres-bomba estão entre os 19 mortos e os atentados suicidas são os primeiros registrados na história do Usbequistão um forte aliado da campanha de combate ao "terrorismo" liderada pelos Estados Unidos no vizinho Afeganistão. Kadyrov disse que a seqüência de eventos começou na noite de ontem, quando uma explosão resultou na morte de dez pessoas em uma casa utilizada por supostos extremistas na província de Bukhara, região central do país. Diversos ataques contra postos policiais foram registrados entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, resultando na morte de três policiais. Ao mesmo tempo, duas militantes suicidas detonaram explosivos atados ao corpo no mercado de Chorsu, no centro velho de Tashkent, causando a morte de mais três policiais e uma criança, afirmou o procurador-geral. Kadyrov atribuiu os atentados a militantes extremistas islâmicos e acusou o grupo proscrito Hizb ut-Tahrir e muçulmanos da seita wahabita. O presidente do Usbequistão, Islam Karimov, disse que os atentados foram planejados com seis a oito meses de antecedência e deveriam ter ocorrido perto do feriado de Navruz (ano-novo na Ásia Central), que este ano caiu em 21 de março. Entretanto, o forte esquema de segurança impediu que os atentados acontecessem na data. Ainda segundo ele, o planejamento e o dinheiro necessários para a realização dos ataques indicam que houve apoio externo. "Eu peço a todos que se unam e protejam nosso país de inimigos como esses e que os ataquemos como se fôssemos um único punho", declarou Karimov em pronunciamento na televisão. Ele também sugeriu que o Hizb ut-Tahrir é um dos possíveis patrocinadores dos ataques. De acordo com o presidente usbeque, diversas prisões foram efetuadas nas últimas horas. Ele não divulgou mais nenhum detalhe. Por sua vez, Kadyrov disse que um suposto terrorista foi detido e as autoridades estavam em busca de outros suspeitos. O procurador-geral recusou-se a especular sobre quantas pessoas estariam envolvidas nos atentados. A Embaixada dos EUA em Tashkent alertou por meio de um comunicado que "acredita-se na possibilidade de que outros terroristas ainda estejam à solta e poderiam ocorrer novas tentativas de ataques" em breve. A representação diplomática aconselhou os americanos no país a ficarem em alerta máximo e fechou um escritório da embaixada no centro de Tashkent. Entretanto, o edifício principal da representação diplomática continua em funcionamento.