Atentados deixam 33 mortos no Iraque Pelo menos 33 pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas em três atentados com carros-bomba neste sábado em Bagdá e na cidade xiita de Karbala, cerca de 110 quilômetros ao sul da capital iraquiana, informaram fontes Policiais. O ataque em Karbala ocorreu por volta das 9h15 locais (2h15 de Brasília) perto de um conjunto de residências oficiais no centro da cidade e deixou pelo menos 22 mortos, indicaram fontes do Departamento de coordenação militar iraquiano-americano. O atentado, de um suicida, provocou ferimentos em pelo menos 48 pessoas. Várias delas estãp em estado grave. A polícia isolou o local onde ocorreu o atentado. Dez ambulâncias levaram os feridos para diferentes hospitais da Cidade. Karbala é uma cidade venerada pela majoritária comunidade xiita do Iraque, já que abriga os mausoléus dos imãs Hussein e Abbas, filhos do imã Ali, genro e neto do profeta Maomé. O atentado em Karbala foi seguido por outros dois ataques com carros-bomba no bairro sunita de Al Adamiya, no norte de Bagdá, que deixaram 11 mortos e 21 feridos. Segundo fontes do Ministério do Interior, o primeiro dos dois atentados teve como alvo um posto de controle policial próximo a uma base do Exército e deixou 10 mortos, em sua maioria soldados iraquianos. Uma pessoa morreu em um segundo ataque contra uma patrulha do Exército na mesma região. Os novos atos de violência foram registrados no momento em que o primeiro-ministro designado, Jawad al Maliki, segue com as consultas para formar o novo governo, o primeiro não provisório do Iraque no pós-guerra.